Мы используем файлы cookie, чтобы улучшать работу сайта, персонализировать контент и анализировать трафик. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой в отношении файлов cookie.

Профиль
EN

Jueun в Сеуле

Jueun

О месте

Ресторан, получивший признание за деликатное отражение смены четырех сезонов Кореи через использование редких ферментированных соусов и минималистичный арт-дизайн интерьера.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Вино и пиво
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

Seoul, Jongno District, Gyeonghuigung-gil, 36 8 층
+8225408580

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник18:00 - 22:00
Среда12:00 - 22:00
Четверг12:00 - 22:00
Пятница12:00 - 22:00
Суббота12:00 - 22:00
Контакты
InstagramTelegramWhatsApp
INFO@VERSENTLY.COM