Jueun в Сеуле
О месте
Ресторан, получивший признание за деликатное отражение смены четырех сезонов Кореи через использование редких ферментированных соусов и минималистичный арт-дизайн интерьера.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Вино и пиво
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Seoul, Jongno District, Gyeonghuigung-gil, 36 8 층
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник18:00 - 22:00
Среда12:00 - 22:00
Четверг12:00 - 22:00
Пятница12:00 - 22:00
Суббота12:00 - 22:00