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Mosu в Сеуле

Mosu

О месте

Это один из самых титулованных ресторанов Южной Кореи, возглавляемый шеф-поваром Ан Сун-ми (Sung Anh). Ресторан специализируется на инновационной современной кухне, переосмысливающей традиционные корейские ингредиенты с использованием западных техник.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Наличные
Apple Pay / Google Pay
Винная карта
Вино и пиво
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг

Контакты

4 Hoenamu-ro 41-gil, Yongsan District, Seoul
+82262725678

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник18:00 - 22:00
Среда12:00 - 22:00
Четверг12:00 - 22:00
Пятница12:00 - 22:00
Суббота12:00 - 22:00
Контакты
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