Mosu в Сеуле
О месте
Это один из самых титулованных ресторанов Южной Кореи, возглавляемый шеф-поваром Ан Сун-ми (Sung Anh). Ресторан специализируется на инновационной современной кухне, переосмысливающей традиционные корейские ингредиенты с использованием западных техник.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Наличные
Apple Pay / Google Pay
Винная карта
Вино и пиво
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг
Контакты
4 Hoenamu-ro 41-gil, Yongsan District, Seoul
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник18:00 - 22:00
Среда12:00 - 22:00
Четверг12:00 - 22:00
Пятница12:00 - 22:00
Суббота12:00 - 22:00