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La Yeon в Сеуле

La Yeon

О месте

Расположен на 23-м этаже с великолепным панорамным видом на Сеул. Специализируется на традиционной корейской кухне в изысканной подаче.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Наличные
Apple Pay / Google Pay
Винная карта
Вино и пиво
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

Seoul, Jung District, Jangchung-dong, Dongho-ro, 249, THE SHILLA Seoul, 23층
+82222303367

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 21:30
Вторник12:00 - 21:30
Среда12:00 - 21:30
Четверг12:00 - 21:30
Пятница12:00 - 21:30
Суббота12:00 - 21:30
Воскресенье12:00 - 21:30
Контакты
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