La Yeon в Сеуле
О месте
Расположен на 23-м этаже с великолепным панорамным видом на Сеул. Специализируется на традиционной корейской кухне в изысканной подаче.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Наличные
Apple Pay / Google Pay
Винная карта
Вино и пиво
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Seoul, Jung District, Jangchung-dong, Dongho-ro, 249, THE SHILLA Seoul, 23층
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 21:30
Вторник12:00 - 21:30
Среда12:00 - 21:30
Четверг12:00 - 21:30
Пятница12:00 - 21:30
Суббота12:00 - 21:30
Воскресенье12:00 - 21:30