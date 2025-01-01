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Mingles в Сеуле

Mingles

О месте

В 2025–2026 годах ресторан удерживает статус единственного обладателя 3 звезд Michelin в Корее. Шеф-повар Кан Мин Гу создает современную корейскую кухню, используя традиционные ферментированные соусы («чанг»). Заведение занимает 4-е место в списке 50 лучших ресторанов Азии 2026 года.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Винная карта
Вино и пиво
Тихая обстановка
Бронирование столов
Валет-паркинг

Контакты

Seoul, Gangnam District, Dosan-daero 67-gil, 19 힐탑빌딩 2층
+8225157306

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник12:00 - 22:00
Среда12:00 - 22:00
Четверг12:00 - 22:00
Пятница12:00 - 22:00
Суббота12:00 - 22:00
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