Mingles в Сеуле
О месте
В 2025–2026 годах ресторан удерживает статус единственного обладателя 3 звезд Michelin в Корее. Шеф-повар Кан Мин Гу создает современную корейскую кухню, используя традиционные ферментированные соусы («чанг»). Заведение занимает 4-е место в списке 50 лучших ресторанов Азии 2026 года.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Винная карта
Вино и пиво
Тихая обстановка
Бронирование столов
Валет-паркинг
Контакты
Seoul, Gangnam District, Dosan-daero 67-gil, 19 힐탑빌딩 2층
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник12:00 - 22:00
Среда12:00 - 22:00
Четверг12:00 - 22:00
Пятница12:00 - 22:00
Суббота12:00 - 22:00