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Jungsik в Сеуле

Jungsik

О месте

Ресторан известен креативным подходом: например, знаменитый десерт в виде «каменного дедушки» Харыбана с острова Чеджу или «вкусный кимбап».

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Веганские блюда
Вегетарианские блюда
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг

Контакты

11 Seolleung-ro 158-gil, Gangnam District, Seoul
+8225174654

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 22:00
Вторник12:00 - 22:00
Среда12:00 - 22:00
Четверг12:00 - 22:00
Пятница12:00 - 22:00
Суббота12:00 - 22:00
Воскресенье12:00 - 22:00
Контакты
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