Jungsik в Сеуле
О месте
Ресторан известен креативным подходом: например, знаменитый десерт в виде «каменного дедушки» Харыбана с острова Чеджу или «вкусный кимбап».
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Веганские блюда
Вегетарианские блюда
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг
Контакты
11 Seolleung-ro 158-gil, Gangnam District, Seoul
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 22:00
Вторник12:00 - 22:00
Среда12:00 - 22:00
Четверг12:00 - 22:00
Пятница12:00 - 22:00
Суббота12:00 - 22:00
Воскресенье12:00 - 22:00