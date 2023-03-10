Аренда яхты в Сеул
Вечерний город выглядит особенно эффектно с воды, когда огни мегаполиса становятся частью приватной атмосферы на борту. Яхта подходит для ужина, деловой встречи, праздника или стильного вечера небольшой компанией.
Что мы предлагаем
Вечерний чартер особенно хорошо раскрывается как самостоятельная программа с ужином, встречей или небольшим праздником на борту.
- Современные яхты для прогулок по акватории и вечерних маршрутов.
- Ужин, напитки и бортовое обслуживание по заранее согласованному сценарию.
- Суда для корпоративных встреч и переговоров в неформальной обстановке.
- Варианты для романтических поездок и камерных торжеств.
Запрос
Оставьте запрос на сайте, позвоните нам или свяжитесь через мессенджер.
Персональный менеджер поможет вам
Персональный менеджер поможет выбрать подходящую яхту, учитывая ваши пожелания, количество гостей и цель аренды.
Координация
Мы координируем маршрут, бортовое обслуживание и дополнительные опции (кейтеринг, музыка, декор).
Оплата
Оплата возможна онлайн или офлайн, все детали подтверждаются в удобной для вас форме.
Преимущества работы с нами
Экипаж и обслуживание на борту
Вечер на яхте может быть продолжением ужина, деловой встречи или личного праздника. Главное — сохранить приватность и ощущение пространства, где ничего не нужно организовывать самостоятельно.
- Стол сервируется заранее, включая посуду, бокалы, текстиль и выбранные напитки.
- Меню можно выстроить вокруг любимых блюд гостей или конкретной концепции вечера.
- Полное соблюдение конфиденциальности: команда обеспечивает безупречный ход выезда, не нарушая личного пространства гостей.
Дополнительные услуги
Яхта может стать необычным продолжением вечерней программы — особенно когда хочется заменить привычный ресторан или клуб приватным пространством на воде. Атмосферу можно менять от спокойной и камерной до насыщенной и праздничной.
- Корейское меню с блюдами, созданными специально для подачи на борту, включая морепродукты и традиционные закуски.
- Профессиональный бармен с авторской коктейльной картой для вечернего чартера.
- Караоке- и аудиосистема для частных праздников и дружеских встреч.
- Световое оформление и декоративная стилизация палубы для ночных мероприятий.
Маршруты и направления
Для яхтенных прогулок Сеул раскрывается прежде всего через реку Хан и её широкую акваторию. Городские мосты, острова и вечерняя подсветка создают совершенно разные впечатления в зависимости от времени выхода, а продолжение маршрута позволяет добраться до западных районов и Инчхона.
- Ёыйдо — мост Банпхо — парк Ханган — центральная часть маршрута с главными городскими панорамами и современной архитектурой.
- Панпо и остров Себитсом — короткая вечерняя прогулка, особенно выразительная после включения подсветки мостов.
- Река Хан в сторону Кимпхо — более продолжительный выход, где плотная городская застройка постепенно становится менее заметной.
- Инчхон и острова Жемчужного моря — дальнее направление за пределами столицы, подходящее для продолжительного морского дня.
Яхты для особых случаев
Река Хан и вечерняя панорама столицы создают выразительную сцену для частных мероприятий. На борту можно собрать небольшую компанию и провести вечер в более закрытой атмосфере.
- Праздничный ужин с современной корейской кухней и тщательно подобранными напитками.
- Вечерняя встреча с живой музыкой для друзей или приглашённых гостей.
- Закрытая презентация косметики, модной коллекции или другого продукта для клиентов и партнёров.
Городские огни отражаются в воде и постепенно меняют настроение вечера.