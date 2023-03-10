Аренда яхты в Сеул

Маршруты и направления

Для яхтенных прогулок Сеул раскрывается прежде всего через реку Хан и её широкую акваторию. Городские мосты, острова и вечерняя подсветка создают совершенно разные впечатления в зависимости от времени выхода, а продолжение маршрута позволяет добраться до западных районов и Инчхона.