Hernö Gin Bar в Стокгольме
О месте
Специализированный бар от известного шведского крафтового производителя джина, предлагающий уникальную атмосферу, дегустации и изысканные коктейли. Заведение славится своим Martini меню, разнообразными версиями Negroni и профессиональным подходом к подаче джина.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Можно с животными
Контакты
Hornsgatan 1, 118 46 Stockholm
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник16:00 - 23:00
Среда16:00 - 00:00
Четверг16:00 - 00:00
Пятница16:00 - 01:00
Суббота14:00 - 01:00