Capital в Стокгольме
О месте
Стильный руфтоп-бар на 8-м этаже отеля Scandic Continental в центре Стокгольма с коктейлями, пивом, вином, закусками и панорамным видом на город.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Наличные
Apple Pay / Google Pay
Полный бар
Вино и пиво
Коктейльная карта
Винная карта
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Vasagatan 22, Våning 8, 111 20 Stockholm
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник14:00 - 00:00
Вторник14:00 - 00:00
Среда14:00 - 00:00
Четверг14:00 - 00:00
Пятница14:00 - 01:00
Суббота14:00 - 01:00
Воскресенье14:00 - 23:00