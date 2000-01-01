Stampen в Стокгольме

О месте

Старейший джаз-бар в Стокгольме, открытый в 1968 году в Старом городе (Gamla Stan). Заведение известно своей камерной, уютной атмосферой паба, живой музыкой (джаз, блюз, соул) и историческим зданием, где ранее располагалась ломбардная лавка. Бар популярен как среди туристов, так и у местных жителей.