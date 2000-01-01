Stampen в Стокгольме
О месте
Старейший джаз-бар в Стокгольме, открытый в 1968 году в Старом городе (Gamla Stan). Заведение известно своей камерной, уютной атмосферой паба, живой музыкой (джаз, блюз, соул) и историческим зданием, где ранее располагалась ломбардная лавка. Бар популярен как среди туристов, так и у местных жителей.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Живая музыка
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Контакты
Stora Gråmunkegränd 7, 111 27 Stockholm
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник17:00 - 00:00
Среда17:00 - 00:00
Четверг17:00 - 00:00
Пятница17:00 - 02:00
Суббота13:00 - 02:00
Воскресенье17:00 - 00:00