The Old Brewer в Стокгольме
О месте
Уютный британский паб в Стокгольме с классической атмосферой, ресторанными блюдами (например, Beef Wellington) и большим выбором крафтового пива из Швеции и Великобритании, включая собственное пиво.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Полный бар
Коктейльная карта
Вино и пиво
Вегетарианские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Можно с животными
Контакты
Luntmakargatan 98, 113 51 Stockholm
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник11:30 - 23:00
Вторник11:30 - 23:00
Среда11:30 - 23:00
Четверг11:30 - 23:00
Пятница11:30 - 23:00
Суббота12:00 - 23:00
Воскресенье12:00 - 22:00