Duvel Café в Стокгольме
О месте
Уютный бельгийский бар. Известен расслабленной атмосферой, деревянно-кожаной мебелью, свечами и большим выбором бельгийского пива (около 8 кранов и множество бутылочных). Популярен среди журналистов, бизнесменов и любителей пива.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Полный бар
Винная карта
Вино и пиво
Коктейльная карта
Вегетарианские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Можно с животными
Контакты
Vasagatan 50, 111 20 Stockholm
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник11:30 - 23:00
Вторник11:30 - 23:00
Среда11:30 - 23:00
Четверг11:30 - 23:00
Пятница11:30 - 00:00
Суббота13:00 - 00:00
Воскресенье13:00 - 22:00