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Duvel Café в Стокгольме

Duvel Café

О месте

Уютный бельгийский бар. Известен расслабленной атмосферой, деревянно-кожаной мебелью, свечами и большим выбором бельгийского пива (около 8 кранов и множество бутылочных). Популярен среди журналистов, бизнесменов и любителей пива.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Полный бар
Винная карта
Вино и пиво
Коктейльная карта
Вегетарианские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Можно с животными

Контакты

Vasagatan 50, 111 20 Stockholm
+468234820

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник11:30 - 23:00
Вторник11:30 - 23:00
Среда11:30 - 23:00
Четверг11:30 - 23:00
Пятница11:30 - 00:00
Суббота13:00 - 00:00
Воскресенье13:00 - 22:00
Контакты
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