MAP Petite Maison в Стокгольме

О месте

Эксклюзивный коктейль-бар и виски-лаунж, предлагающий одну из крупнейших коллекций японского и мирового виски в Швеции. Заведение от создателей лондонского MAP Maison славится крафтовыми коктейлями, изысканными тапас-закусками и уютной атмосферой в стиле «дом вдали от дома».