MAP Petite Maison в Стокгольме
О месте
Эксклюзивный коктейль-бар и виски-лаунж, предлагающий одну из крупнейших коллекций японского и мирового виски в Швеции. Заведение от создателей лондонского MAP Maison славится крафтовыми коктейлями, изысканными тапас-закусками и уютной атмосферой в стиле «дом вдали от дома».
Особенности
Посадочные места
Терраса
Наличные
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Контакты
Vasagatan 38, 111 20 Stockholm
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник15:00 - 23:00
Вторник15:00 - 23:00
Среда12:00 - 23:00
Четверг12:00 - 01:00
Пятница12:00 - 01:00
Суббота12:00 - 01:00
Воскресенье12:00 - 23:00