Pontus Frithiof Le bar в Стокгольме
О месте
Роскошный винный и шампань-бар в Стокгольме, расположенный в комплексе La Tour. Он предлагает изысканную атмосферу, французские бистро-блюда, коктейли и панорамный вид на город.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Rålambsvägen 17, 112 59 Stockholm
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Среда17:30 - 00:00
Четверг17:30 - 00:00
Пятница17:30 - 00:00
Суббота17:30 - 00:00