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Pontus Frithiof Le bar в Стокгольме

Pontus Frithiof Le bar

О месте

Роскошный винный и шампань-бар в Стокгольме, расположенный в комплексе La Tour. Он предлагает изысканную атмосферу, французские бистро-блюда, коктейли и панорамный вид на город.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

Rålambsvägen 17, 112 59 Stockholm
+468239950

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Среда17:30 - 00:00
Четверг17:30 - 00:00
Пятница17:30 - 00:00
Суббота17:30 - 00:00
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