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Augustas folksalong в Стокгольме

Augustas folksalong

О месте

Атмосферное кафе-винный бар в Гамла Стан, стилизованное под 1880 год: свечное освещение, отсутствие электричества и музыки, антикварный интерьер, органические вина, кофе и домашняя выпечка.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Живая музыка
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Веганские блюда
Вегетарианские блюда
Тихая обстановка

Контакты

Stora Nygatan 31, 111 27 Stockholm
+468245566

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник11:00 - 21:00
Вторник11:00 - 21:00
Среда11:00 - 21:00
Четверг11:00 - 21:00
Пятница11:00 - 23:00
Суббота11:00 - 23:00
Воскресенье11:00 - 21:00
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