Augustas folksalong в Стокгольме
О месте
Атмосферное кафе-винный бар в Гамла Стан, стилизованное под 1880 год: свечное освещение, отсутствие электричества и музыки, антикварный интерьер, органические вина, кофе и домашняя выпечка.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Живая музыка
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Веганские блюда
Вегетарианские блюда
Тихая обстановка
Контакты
Stora Nygatan 31, 111 27 Stockholm
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник11:00 - 21:00
Вторник11:00 - 21:00
Среда11:00 - 21:00
Четверг11:00 - 21:00
Пятница11:00 - 23:00
Суббота11:00 - 23:00
Воскресенье11:00 - 21:00