Rolfs Kök в Стокгольме

О месте

Популярный ресторан в центре Стокгольма (район Норрмальм), известный своей качественной шведской и европейской кухней, классическим интерьером и оживленной атмосферой. Заведение отмечено в гиде Мишлен, предлагает такие блюда, как жареная свинина, печень и фирменные десерты.