Rolfs Kök в Стокгольме
О месте
Популярный ресторан в центре Стокгольма (район Норрмальм), известный своей качественной шведской и европейской кухней, классическим интерьером и оживленной атмосферой. Заведение отмечено в гиде Мишлен, предлагает такие блюда, как жареная свинина, печень и фирменные десерты.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Тихая обстановка
Бронирование столов
Вегетарианские блюда
Контакты
Tegnérgatan 41, 111 61 Stockholm
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник16:30 - 00:00
Среда16:30 - 00:00
Четверг16:30 - 00:00
Пятница16:30 - 01:00
Суббота16:30 - 01:00
Воскресенье16:30 - 00:00