Мы используем файлы cookie, чтобы улучшать работу сайта, персонализировать контент и анализировать трафик. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой в отношении файлов cookie.

Профиль
EN

Celeste в Стокгольме

Celeste

О месте

Высококлассный ресторан со звездой Мишлен, предлагающий изысканные блюда шведской и европейской кухни с панорамным видом на город. Заведение славится своим дегустационным меню, открытой кухней и изобретательными коктейлями.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Вегетарианские блюда
Отдельные залы
Бронирование столов
Wi-Fi
Тихая обстановка
Парковка

Контакты

Torkel Knutssonsgatan 24, 118 49 Stockholm
+46850276961

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник16:00 - 00:00
Среда16:00 - 00:00
Четверг16:00 - 00:00
Пятница16:00 - 00:00
Суббота16:00 - 00:00
Контакты
InstagramTelegramWhatsApp
INFO@VERSENTLY.COM