Celeste в Стокгольме
О месте
Высококлассный ресторан со звездой Мишлен, предлагающий изысканные блюда шведской и европейской кухни с панорамным видом на город. Заведение славится своим дегустационным меню, открытой кухней и изобретательными коктейлями.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Вегетарианские блюда
Отдельные залы
Бронирование столов
Wi-Fi
Тихая обстановка
Парковка
Контакты
Torkel Knutssonsgatan 24, 118 49 Stockholm
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник16:00 - 00:00
Среда16:00 - 00:00
Четверг16:00 - 00:00
Пятница16:00 - 00:00
Суббота16:00 - 00:00