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Frantzén в Стокгольме

Frantzén

О месте

Легендарный трехзвездочный ресторан Мишлен в Стокгольме, расположенный в трехэтажном таунхаусе XIX века в районе Гамла-Стан. Заведение знаменито уникальным сочетанием скандинавских ингредиентов и азиатских техник (Nordic-Asian fusion), безупречным обслуживанием и интерактивной подачей блюд, предлагая гостям гастрономическое шоу.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Полный бар
Коктейльная карта
Вино и пиво
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

Klara Norra kyrkogata 26, 111 22 Stockholm
+468208580

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник12:00 - 23:30
Среда12:00 - 23:30
Четверг12:00 - 23:30
Пятница12:00 - 22:30
Контакты
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