Frantzén в Стокгольме
О месте
Легендарный трехзвездочный ресторан Мишлен в Стокгольме, расположенный в трехэтажном таунхаусе XIX века в районе Гамла-Стан. Заведение знаменито уникальным сочетанием скандинавских ингредиентов и азиатских техник (Nordic-Asian fusion), безупречным обслуживанием и интерактивной подачей блюд, предлагая гостям гастрономическое шоу.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Полный бар
Коктейльная карта
Вино и пиво
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Klara Norra kyrkogata 26, 111 22 Stockholm
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник12:00 - 23:30
Среда12:00 - 23:30
Четверг12:00 - 23:30
Пятница12:00 - 22:30