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Sushi Sho в Стокгольме

Sushi Sho

О месте

Крошечный, камерный ресторан, ставший первым заведением азиатской кухни в Швеции, получившим звезду Мишлен. Ресторан специализируется на стиле «омакасе» (на усмотрение шефа), предлагая гостям сет-меню из свежайших сезонных ингредиентов.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Вино и пиво
Тихая обстановка
Бронирование столов

Контакты

Upplandsgatan 45, 113 28 Stockholm
+468287074

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник17:00 - 23:00
Среда17:00 - 23:00
Четверг17:00 - 23:00
Пятница13:00 - 23:00
Суббота13:00 - 23:00
Контакты
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