Sushi Sho в Стокгольме
О месте
Крошечный, камерный ресторан, ставший первым заведением азиатской кухни в Швеции, получившим звезду Мишлен. Ресторан специализируется на стиле «омакасе» (на усмотрение шефа), предлагая гостям сет-меню из свежайших сезонных ингредиентов.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Вино и пиво
Тихая обстановка
Бронирование столов
Контакты
Upplandsgatan 45, 113 28 Stockholm
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник17:00 - 23:00
Среда17:00 - 23:00
Четверг17:00 - 23:00
Пятница13:00 - 23:00
Суббота13:00 - 23:00