Operakällaren в Стокгольме
О месте
Эксклюзивный ресторан в центре Стокгольма, работающий с 1787 года. Он расположен в историческом здании Королевской оперы, славится великолепным интерьером в стиле неоренессанс (высокие потолки, позолота, фрески) и классической французской кухней с современными акцентами. Ресторан отмечен звездой Мишлен и радует впечатляющей винной картой.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Вино и пиво
Коктейльная карта
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Karl XII:s torg 3, 111 47 Stockholm
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Среда18:00 - 01:00
Четверг18:00 - 01:00
Пятница18:00 - 01:00
Суббота18:00 - 01:00