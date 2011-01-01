Ekstedt в Стокгольме
О месте
Уникальное гастрономическое заведение, основанное известным шеф-поваром Никласом Экстедтом в 2011 году. Главная особенность — полное отсутствие электрических плит и духовок: все блюда готовятся исключительно на открытом огне, в дровяной печи или на углях, предлагая посетителям первобытный, «скандинавский» вкус.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Humlegårdsgatan 17, 114 46 Stockholm
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник17:00 - 01:00
Среда17:00 - 01:00
Четверг17:00 - 01:00
Пятница17:00 - 01:00
Суббота15:30 - 01:00