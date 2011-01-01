Ekstedt в Стокгольме

О месте

Уникальное гастрономическое заведение, основанное известным шеф-поваром Никласом Экстедтом в 2011 году. Главная особенность — полное отсутствие электрических плит и духовок: все блюда готовятся исключительно на открытом огне, в дровяной печи или на углях, предлагая посетителям первобытный, «скандинавский» вкус.