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Ekstedt в Стокгольме

Ekstedt

О месте

Уникальное гастрономическое заведение, основанное известным шеф-поваром Никласом Экстедтом в 2011 году. Главная особенность — полное отсутствие электрических плит и духовок: все блюда готовятся исключительно на открытом огне, в дровяной печи или на углях, предлагая посетителям первобытный, «скандинавский» вкус.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

Humlegårdsgatan 17, 114 46 Stockholm
+4686111210

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник17:00 - 01:00
Среда17:00 - 01:00
Четверг17:00 - 01:00
Пятница17:00 - 01:00
Суббота15:30 - 01:00
Контакты
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