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Restaurang Ärla в Стокгольме

Restaurang Ärla

О месте

Ресторан высокой кухни (fine dining) с уютной атмосферой «квартального» заведения, расположенный в районе Эстермальм (Östermalm) в Стокгольме. Заведение предлагает изысканные блюда, сочетая гастрономический подход с непринужденной обстановкой.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Бронирование столов
Тихая обстановка
Парковка

Контакты

Danderydsgatan 25, 114 26 Stockholm
+46812290540

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник17:00 - 23:00
Среда17:00 - 23:00
Четверг17:00 - 23:00
Пятница12:00 - 23:00
Суббота17:00 - 23:00
Контакты
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