Restaurang Ärla в Стокгольме
О месте
Ресторан высокой кухни (fine dining) с уютной атмосферой «квартального» заведения, расположенный в районе Эстермальм (Östermalm) в Стокгольме. Заведение предлагает изысканные блюда, сочетая гастрономический подход с непринужденной обстановкой.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Бронирование столов
Тихая обстановка
Парковка
Контакты
Danderydsgatan 25, 114 26 Stockholm
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник17:00 - 23:00
Среда17:00 - 23:00
Четверг17:00 - 23:00
Пятница12:00 - 23:00
Суббота17:00 - 23:00