Etoile в Стокгольме

О месте

Гастрономическое заведение с одной звездой Мишлен, предлагающее креативное дегустационное меню из 20 позиций в уютной и непринужденной обстановке. Он славится игривой подачей, интенсивными вкусами и интернациональной кухней с акцентом на сезонность.