Etoile в Стокгольме
О месте
Гастрономическое заведение с одной звездой Мишлен, предлагающее креативное дегустационное меню из 20 позиций в уютной и непринужденной обстановке. Он славится игривой подачей, интенсивными вкусами и интернациональной кухней с акцентом на сезонность.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Norra Stationsgatan 51, 113 44 Stockholm
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Среда18:00 - 00:00
Четверг18:00 - 00:00
Пятница18:00 - 00:00
Суббота18:00 - 00:00