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Etoile в Стокгольме

Etoile

О месте

Гастрономическое заведение с одной звездой Мишлен, предлагающее креативное дегустационное меню из 20 позиций в уютной и непринужденной обстановке. Он славится игривой подачей, интенсивными вкусами и интернациональной кухней с акцентом на сезонность.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

Norra Stationsgatan 51, 113 44 Stockholm
+468101070

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Среда18:00 - 00:00
Четверг18:00 - 00:00
Пятница18:00 - 00:00
Суббота18:00 - 00:00
Контакты
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