Aira в Стокгольме
О месте
Элитный двухзвездочный ресторан Мишлен, расположенный на живописном острове Юргорден в Стокгольме. Заведение с красивым панорамным видом и открытой кухней. Созданное шеф-поваром Томми Мюллюмяки изысканное меню предлагает блюда из сезонных скандинавских продуктов.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Тихая обстановка
Бронирование столов
Вино и пиво
Коктейльная карта
Винная карта
Полный бар
Парковка
Контакты
Biskopsvägen 9, 115 21 Stockholm
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник18:00 - 23:30
Среда18:00 - 23:30
Четверг12:00 - 23:30
Пятница12:00 - 23:00
Суббота12:00 - 23:00