Balkan Wine & Meze в Стокгольме
О месте
Уютный ресторан, специализирующийся на аутентичных балканских винах и разнообразных мезе (закусках). Заведение предлагает атмосферу, вдохновленную яркой культурой питания Балканского региона.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Полный бар
Винная карта
Вино и пиво
Коктейльная карта
Бронирование столов
Терраса
Тихая обстановка
Парковка
Можно с животными
Wi-Fi
Контакты
Hornsgatan 149, 117 34 Stockholm
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник16:00 - 22:00
Вторник16:00 - 22:00
Среда16:00 - 22:00
Четверг16:00 - 22:00
Пятница16:00 - 23:00
Суббота16:00 - 23:00