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Balkan Wine & Meze в Стокгольме

Balkan Wine & Meze

О месте

Уютный ресторан, специализирующийся на аутентичных балканских винах и разнообразных мезе (закусках). Заведение предлагает атмосферу, вдохновленную яркой культурой питания Балканского региона.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Полный бар
Винная карта
Вино и пиво
Коктейльная карта
Бронирование столов
Терраса
Тихая обстановка
Парковка
Можно с животными
Wi-Fi

Контакты

Hornsgatan 149, 117 34 Stockholm
+46706764474

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник16:00 - 22:00
Вторник16:00 - 22:00
Среда16:00 - 22:00
Четверг16:00 - 22:00
Пятница16:00 - 23:00
Суббота16:00 - 23:00
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