Аренда элитных авто в Стокгольм
Премиальный автомобиль позволяет с комфортом перемещаться между деловыми районами, ресторанами и островами Стокгольмского архипелага. Такой формат особенно удобен для путешественников, которые хотят объединить городской отдых с индивидуальными поездками по Швеции.
Что мы предлагаем
Премиальный автопарк можно подобрать под совершенно разные сценарии, от деловых поездок до длительных маршрутов за пределами города. При выборе учитываются количество пассажиров, желаемый формат вождения и продолжительность аренды.
- Mercedes-Benz S-Class и BMW 7 Series подойдут для деловых встреч, трансферов и случаев, когда приоритетом становятся тишина и представительский комфорт.
- Porsche 911 и другие спортивные автомобили доступны для самостоятельных поездок, где важны динамика и удовольствие от вождения.
- Range Rover и другие luxury SUV станут практичным выбором для семейных поездок, большого количества багажа и продолжительных маршрутов.
- Для клиентов, предпочитающих не садиться за руль, доступны автомобили с профессиональным водителем на отдельные поездки или полный день.
Свяжитесь с нами любым удобным способом
Через сайт, телефон или мессенджер, или через мобильное приложение с личным менеджером Lifestyle.
Персональный менеджер поможет вам
Ваш персональный менеджер поможет выбрать идеальный автомобиль, учитывая ваши пожелания и цель аренды.
Доставка
Мы доставим автомобиль в удобное для вас место, будь то ваш дом, офис или аэропорт.
Оплата
Оплата возможна онлайн или при получении автомобиля, а также через безопасные платёжные системы.
Преимущества работы с нами
Услуги с водителем
Спокойный и ненавязчивый формат передвижения особенно важен для клиентов, которые ценят приватность и пунктуальность. Автомобиль с водителем можно использовать как для отдельных поездок, так и для полноценного рабочего дня.
- Деловые трансферы между офисами, отелями и конференционными площадками.
- Организация поездок к загородным ресторанам, частным мероприятиям и прибрежным локациям.
- Возможность оставить автомобиль в распоряжении на несколько часов без необходимости каждый раз оформлять новый заказ.
Дополнительные услуги
Для особых поездок доступны решения, которые выходят за рамки обычной аренды. Они подходят для частных мероприятий, загородных маршрутов и профессиональных проектов.
- Индивидуальные поездки по архипелагу и загородным районам с маршрутом под интересы клиента.
- Автомобили для дизайнерских, fashion- и рекламных съёмок.
- Премиальный транспорт для частных ужинов, мероприятий и закрытых вечеров.
Гарантия вашего комфорта и безопасности
Комфорт начинается с уверенности в автомобиле и предсказуемости сервиса. Машины регулярно проходят обслуживание, перед арендой проверяется их техническое состояние, а при заказе водителя клиент получает профессиональное сопровождение.
Аренда для особых случаев
Сдержанный скандинавский стиль хорошо сочетается с автомобилями, которые выглядят элегантно, но не чрезмерно демонстративно.
- Концерты, премьеры и культурные вечера.
- Частные ужины и камерные празднования.
- Деловые приемы и официальные мероприятия.
- Поездки за город по случаю особого события.
Премиальный автомобиль становится естественной частью тщательно продуманного вечера.