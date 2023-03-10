Аренда бизнес джета в Стокгольм
Когда путешествие должно органично вписываться в личный или деловой график, частный перелёт даёт гораздо больше свободы для планирования. Можно заранее определить удобное время вылета и провести дорогу в спокойной обстановке, не отвлекаясь на лишние организационные вопросы.
Что мы предлагаем
Из Швеции удобно строить как региональные, так и дальние частные маршруты, объединяя несколько стран за одну поездку. Индивидуальный чартер позволяет избежать привязки к стандартным стыковкам и точнее управлять временем путешествия.
- Перелёты между Стокгольмом, Осло, Копенгагеном, Хельсинки и другими городами Скандинавии.
- Частные рейсы к загородным резиденциям, островам и курортным направлениям Северной Европы.
- Чартеры для корпоративных команд и деловых делегаций.
- Международные маршруты в Европу, Северную Америку и другие регионы.
Запрос
Свяжитесь с нами через сайт, мессенджер или через личного помощника в мобильном приложении.
Персональный менеджер поможет вам
Ваш персональный менеджер уточнит все детали вашего рейса: маршрут, дату, количество пассажиров и особые запросы.
Подбор
Мы подберем оптимальный воздушный транспорт, подготовим маршрут и согласуем все детали.
Оплата
Оплата производится безопасным способом, удобным для вас.
Преимущества работы с нами
Экипаж и обслуживание на борту
Сдержанный сервис и продуманный комфорт позволяют сделать перелёт спокойным продолжением путешествия без лишней формальности.
- Возможность выбрать лёгкое сезонное меню и напитки перед вылетом.
- Тихая зона для работы, чтения или отдыха в зависимости от ваших планов.
- Квалифицированный экипаж поддерживает высокий уровень обслуживания на всём маршруте.
- Для продолжительных перелётов можно заранее предусмотреть комфортные условия для сна.
Дополнительные услуги
Сочетание городской элегантности и архипелага открывает возможности для необычного формата отдыха.
- Частные прогулки на яхте между островами архипелага.
- Подбор дизайнерских предметов и произведений скандинавских авторов.
- Организация гастрономических ужинов с акцентом на современную шведскую кухню.
- Поездки в загородные резиденции и прибрежные рестораны.
- Помощь в организации камерных мероприятий.
Дополнительные услуги позволяют почувствовать спокойный северный характер страны без стандартного туристического сценария.
Направления и маршруты
Высокая концентрация международного бизнеса в регионе делает индивидуальную авиацию особенно удобной для поездок, где несколько азиатских центров необходимо связать в короткий срок.
- Перелёты в Токио, Пекин, Шанхай и другие города Восточной Азии без необходимости учитывать коммерческие пересадки.
- Возможность организовать маршрут сразу через несколько стран, сохранив единый график поездки.
- Дальние рейсы в Сингапур, Дубай, Лондон и другие международные центры.
Почему выбирают нас
Продуманный сервис не нуждается в демонстративности: его качество определяется профессионализмом команды, точностью организации и стабильностью результата.
- Партнёры выбираются с учётом международной сертификации и опыта безопасной эксплуатации воздушных судов.
- Клиенты получают обслуживание, рассчитанное на высокий уровень приватности и личного комфорта.
- Существенные параметры поездки согласуются в ясной и последовательной форме.
- Опыт команды позволяет поддерживать одинаково высокий стандарт при деловых и личных перелётах.
Безопасность и стандарты
Скандинавские погодные условия требуют спокойной, системной подготовки и внимательного отношения к каждому фактору, способному повлиять на маршрут.
- Видимость, ветер, температура и прогнозируемая динамика погоды принимаются во внимание при подготовке рейса.
- Воздушное судно проходит необходимые технические процедуры.
- Оператор и экипаж работают в соответствии с международными требованиями безопасности.
В результате путешествие к Стокгольму сохраняет характер северной элегантности: сдержанно, точно и без лишней демонстративности.