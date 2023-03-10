Элитные виллы в Стокгольм
Комфорт не обязательно должен быть заметным, чтобы его ценить. Тёплый свет, спокойные материалы и продуманная архитектура создают ощущение дома, в котором легко восстановить силы и сосредоточиться на действительно важном.
Что мы предлагаем
Сдержанная скандинавская эстетика особенно хорошо раскрывается в частных домах, где архитектура не конкурирует с природой, а дополняет её. Подбираем варианты как для городской жизни, так и для спокойного пребывания вдали от ритма мегаполиса.
- Загородные резиденции у воды и в окружении лесных ландшафтов.
- Современные дома с панорамным остеклением, каминами и лаконичными интерьерами.
- Длительная аренда для семей и руководителей, которым требуется полноценное частное жильё.
- Приобретение недвижимости с акцентом на архитектуру, качество строительства и естественное окружение.
- Временные резиденции для сезонного проживания и продолжительных поездок.
Запрос
Свяжитесь с нами через сайт, телефон, мессенджеры или через личного помощника в мобильном приложении Versently.
Персональный менеджер поможет вам
Ваш персональный менеджер уточнит все ваши пожелания и предложит подходящие варианты.
Просмотр
Мы организуем просмотр вилл лично или онлайн.
Аренда или покупка
При аренде: мы подписываем договор и готовим виллу к вашему приезду.
При покупке: мы сопровождаем сделку на каждом этапе, включая юридическую проверку.
Преимущества работы с нами
Лучшие локации
Скандинавская эстетика особенно хорошо раскрывается в районах, где вода, лес и архитектура создают ощущение естественного уединения.
- Östermalm — элегантная городская среда с историческими домами и близостью к набережным.
- Djursholm — просторные виллы, сады и островной пригородный характер.
- Lidingö — вода, лес и частная застройка с большим количеством зелени.
- Saltsjöbaden — морской курортный формат с историческими виллами и панорамами архипелага.
Дополнительные услуги
Северная эстетика особенно хорошо сочетается с приватными прогулками по архипелагу, гастрономией и спокойными wellness-сценариями.
- Яхты для путешествий между островами Стокгольмского архипелага.
- Частные гастрономические маршруты с посещением ресторанов и локальных производителей.
- SPA-программы, персональные тренировки и wellness-ретриты.
- Личный гид для знакомства с дизайном, искусством и культурой Швеции.
Почему выбирают нас
Продуманный отдых может быть насыщенным, не теряя характерной для Скандинавии лёгкости и спокойствия.
- Организуем прогулки по архипелагу, частные морские маршруты и природные поездки.
- Рекомендуем рестораны, дизайнерские пространства и культурные события с учётом вкуса клиента.
- Координируем локальные услуги через персонального менеджера, который остаётся на связи в течение поездки.
Услуги для владельцев вилл
Для владельцев резиденций высокого класса доступно комплексное сопровождение, объединяющее продвижение объекта, сезонную подготовку и работу с арендаторами в одной системе.
- Международное продвижение с корректным позиционированием объекта.
- Сезонная подготовка, регулярные проверки и координация технических работ.
- Управление коммуникацией с арендаторами и организация их проживания.
Гарантия безопасности сделки
Юридическая сторона сделки должна быть предсказуемой, особенно при аренде на длительный срок или приобретении недвижимости.
- Проверка условий продления, расторжения и уведомления сторон.
- Контроль расчётов и финансовых обязательств по договору.
- Организация юридической экспертизы при необходимости.