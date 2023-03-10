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Элитные виллы в Стокгольм

Комфорт не обязательно должен быть заметным, чтобы его ценить. Тёплый свет, спокойные материалы и продуманная архитектура создают ощущение дома, в котором легко восстановить силы и сосредоточиться на действительно важном.

Что мы предлагаем

Сдержанная скандинавская эстетика особенно хорошо раскрывается в частных домах, где архитектура не конкурирует с природой, а дополняет её. Подбираем варианты как для городской жизни, так и для спокойного пребывания вдали от ритма мегаполиса.

  • Загородные резиденции у воды и в окружении лесных ландшафтов.
  • Современные дома с панорамным остеклением, каминами и лаконичными интерьерами.
  • Длительная аренда для семей и руководителей, которым требуется полноценное частное жильё.
  • Приобретение недвижимости с акцентом на архитектуру, качество строительства и естественное окружение.
  • Временные резиденции для сезонного проживания и продолжительных поездок.

Современные виллы
Современные виллы
Классические резиденции
Классические резиденции
Горные шале
Горные шале
Виллы с собственной инфраструктурой
Виллы с собственной инфраструктурой

Запрос

Свяжитесь с нами через сайт, телефон, мессенджеры или через личного помощника в мобильном приложении Versently.

Персональный менеджер поможет вам

Ваш персональный менеджер уточнит все ваши пожелания и предложит подходящие варианты.

Просмотр

Мы организуем просмотр вилл лично или онлайн.

Аренда или покупка

При аренде: мы подписываем договор и готовим виллу к вашему приезду.

При покупке: мы сопровождаем сделку на каждом этапе, включая юридическую проверку.

Преимущества работы с нами

Индивидуальный подход
Мы подбираем виллы, которые полностью соответствуют вашим требованиям.
Эксклюзивные предложения
Каждое предложение соответствует премиум-стандартам.
Опыт
Наша команда знает все тонкости рынка премиум-недвижимости.
Высокий уровень обслуживания
От подбора до заселения мы сопровождаем вас на каждом этапе.

Лучшие локации

Скандинавская эстетика особенно хорошо раскрывается в районах, где вода, лес и архитектура создают ощущение естественного уединения.

  • Östermalm — элегантная городская среда с историческими домами и близостью к набережным.
  • Djursholm — просторные виллы, сады и островной пригородный характер.
  • Lidingö — вода, лес и частная застройка с большим количеством зелени.
  • Saltsjöbaden — морской курортный формат с историческими виллами и панорамами архипелага.

Дополнительные услуги

Северная эстетика особенно хорошо сочетается с приватными прогулками по архипелагу, гастрономией и спокойными wellness-сценариями.

  • Яхты для путешествий между островами Стокгольмского архипелага.
  • Частные гастрономические маршруты с посещением ресторанов и локальных производителей.
  • SPA-программы, персональные тренировки и wellness-ретриты.
  • Личный гид для знакомства с дизайном, искусством и культурой Швеции.

Почему выбирают нас

Продуманный отдых может быть насыщенным, не теряя характерной для Скандинавии лёгкости и спокойствия.

  • Организуем прогулки по архипелагу, частные морские маршруты и природные поездки.
  • Рекомендуем рестораны, дизайнерские пространства и культурные события с учётом вкуса клиента.
  • Координируем локальные услуги через персонального менеджера, который остаётся на связи в течение поездки.

Услуги для владельцев вилл

Для владельцев резиденций высокого класса доступно комплексное сопровождение, объединяющее продвижение объекта, сезонную подготовку и работу с арендаторами в одной системе.

  • Международное продвижение с корректным позиционированием объекта.
  • Сезонная подготовка, регулярные проверки и координация технических работ.
  • Управление коммуникацией с арендаторами и организация их проживания.

Гарантия безопасности сделки

Юридическая сторона сделки должна быть предсказуемой, особенно при аренде на длительный срок или приобретении недвижимости.

  • Проверка условий продления, расторжения и уведомления сторон.
  • Контроль расчётов и финансовых обязательств по договору.
  • Организация юридической экспертизы при необходимости.
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