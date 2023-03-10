Аренда яхты в Стокгольм
Тысячи островов, чистый северный воздух и вода вокруг создают ощущение редкой свободы. Частная яхта позволяет провести день в архипелаге, устроить обед на борту или просто наслаждаться тишиной.
Что мы предлагаем
Архипелаг позволяет строить маршрут вокруг природы, тишины и нескольких часов полноценного отдыха вдали от городской среды.
- Яхты для путешествий между островами и прогулок по шведскому побережью.
- Более длительные чартеры с возможностью остановок в тихих бухтах.
- Обед или ужин на борту в течение дневной или вечерней поездки.
- Суда для семейных путешествий, встреч друзей и частных мероприятий.
Маршрут можно сделать максимально спокойным или наполнить несколькими точками остановки.
Запрос
Оставьте запрос на сайте, позвоните нам или свяжитесь через мессенджер.
Персональный менеджер поможет вам
Персональный менеджер поможет выбрать подходящую яхту, учитывая ваши пожелания, количество гостей и цель аренды.
Координация
Мы координируем маршрут, бортовое обслуживание и дополнительные опции (кейтеринг, музыка, декор).
Оплата
Оплата возможна онлайн или офлайн, все детали подтверждаются в удобной для вас форме.
Преимущества работы с нами
Экипаж и обслуживание на борту
Архипелаг задаёт особый ритм: остров за островом, длинные светлые вечера и много времени на открытой палубе. Сервис поддерживает эту атмосферу — тёплый ужин, бокал вина и всё необходимое для продолжительной прогулки уже предусмотрены.
- Меню адаптируется к продолжительности маршрута и времени суток.
- К следующей остановке можно подготовить напитки, закуски или сервировку на открытой палубе.
- После возвращения на борт пространство быстро приводится в порядок без участия гостей.
Дополнительные услуги
Архипелаг располагает к маршрутам, где сама смена локаций становится частью впечатления. Можно провести больше времени в уединённой бухте, выйти на берег или устроить ужин в особенно красивой точке — без необходимости торопиться дальше.
- Организация частной рыбалки с оборудованием и подбором подходящего участка маршрута.
- Корзина для пикника со скандинавскими закусками, копчёной рыбой, сырами и сезонными ягодами.
- Оснащение для морских прогулок на каяках и сапбордах в спокойных акваториях архипелага.
- Организация высадки на острове для прогулки, ужина или посещения выбранной прибрежной локации.
Маршруты и направления
Стокгольмский архипелаг позволяет буквально выбирать направление по настроению: ближе к столице находятся небольшие острова и исторические поселения, дальше на восток начинаются гранитные шхеры и открытая Балтика. Поэтому даже короткая прогулка может ощущаться как настоящее путешествие.
- Дюргорден — Фьедерхольмарна — несколько часов среди ближайших островов с возможностью остановиться на обед или просто остаться на борту.
- Ваксхольм — исторический городок и крепость Ваксхольм, после которых можно продолжить путь среди лесистых островов.
- Гринда — природный остров с лесами, лугами и небольшими бухтами для купания.
- Сандхамн и внешний архипелаг — выход в открытую Балтику мимо гранитных шхер, старинных маяков и известного парусного центра.
Яхты для особых случаев
Архипелаг превращает любое мероприятие в путешествие между островами. Благодаря этому праздник может быть одновременно камерным и насыщенным впечатлениями от северной природы.
- Летний семейный обед с остановкой на острове для прогулки и отдыха.
- Небольшая свадебная церемония или ужин для близких на фоне архипелага.
- Частный вечер для друзей с ужином и музыкой после захода солнца.
Скандинавская сдержанность и природное окружение позволяют создать атмосферу без лишнего декора.