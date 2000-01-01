Eau De Vie в Сиднее
О месте
Потайной коктейльный лаунж в стиле спикизи с атмосферой роскоши прошлых лет. Здесь оборудована эксклюзивная комната Whiskey Room, где ценители могут попробовать редчайшие коллекционные сорта крепкого алкоголя.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Коктейльная карта
Вино и пиво
Винная карта
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Basement Level, Enter Via Wynyard Lane, 285 George St, Sydney NSW 2000
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник17:00 - 00:00
Среда17:00 - 00:00
Четверг16:30 - 00:00
Пятница16:30 - 02:00
Суббота16:30 - 02:00