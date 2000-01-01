ivy в Сиднее

О месте

Главный и самый масштабный развлекательный комплекс премиум-класса в Сиднее. Четыре этажа включают рестораны, элитные зоны отдыха, открытый бассейн на крыше и закрытый клуб Level 6, куда пускают только членов клуба и VIP-гостей по предварительному бронированию столов с бутылочным сервисом.