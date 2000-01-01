ivy в Сиднее
О месте
Главный и самый масштабный развлекательный комплекс премиум-класса в Сиднее. Четыре этажа включают рестораны, элитные зоны отдыха, открытый бассейн на крыше и закрытый клуб Level 6, куда пускают только членов клуба и VIP-гостей по предварительному бронированию столов с бутылочным сервисом.
Особенности
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Живая музыка
DJ сеты
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Терраса
Посадочные места
Wi-Fi
Бронирование столов
Парковка
Контакты
330 George St, Sydney NSW 2000
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 00:00
Вторник12:00 - 00:00
Среда12:00 - 00:00
Четверг12:00 - 03:00
Пятница12:00 - 03:00
Суббота18:00 - 03:00