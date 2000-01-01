O Bar & Dining в Сиднее
О месте
Эксклюзивный панорамный ресторан-лаунж на 47-м этаже башни Australia Square в самом центре делового района (CBD). Заведение медленно вращается, предлагая гостям захватывающий круговой обзор Сиднея на 360 градусов, высокую кухню и изысканные авторские коктейли.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Живая музыка
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Australia Square, level 47/264 George St, Sydney NSW 2000
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник17:00 - 22:30
Вторник17:00 - 22:30
Среда17:00 - 22:30
Четверг17:00 - 22:30
Пятница12:00 - 00:00
Суббота12:00 - 00:00
Воскресенье17:00 - 22:30