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Carousel в Сиднее

Carousel

О месте

Один из самых престижных и статусных ночных клубов города, официально входящий в международный рейтинг Top 100 Clubs in the World. Славится строгим фейсконтролем, ультрамодной аудиторией, первоклассным световым шоу и регулярными закрытыми VIP-вечеринками.

Особенности

Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
DJ сеты
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Живая музыка

Контакты

169 Oxford St, Darlinghurst NSW 2010

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Пятница22:00 - 00:00
Суббота00:00 - 06:00
Воскресенье00:00 - 06:00
Контакты
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