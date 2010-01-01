Carousel в Сиднее
О месте
Один из самых престижных и статусных ночных клубов города, официально входящий в международный рейтинг Top 100 Clubs in the World. Славится строгим фейсконтролем, ультрамодной аудиторией, первоклассным световым шоу и регулярными закрытыми VIP-вечеринками.
Особенности
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
DJ сеты
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Живая музыка
Контакты
169 Oxford St, Darlinghurst NSW 2010
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Пятница22:00 - 00:00
Суббота00:00 - 06:00
Воскресенье00:00 - 06:00