Marble Bar в Сиднее

О месте

Винтажный подземный бар, расположенный в подвальном ярусе роскошного отеля Hilton. Построенный в 1893 году и бережно реставрированный, он поражает роскошным интерьером из итальянского мрамора, атмосферой викторианской эпохи, живой музыкой и премиальной картой вин и виски.