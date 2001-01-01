Мы используем файлы cookie, чтобы улучшать работу сайта, персонализировать контент и анализировать трафик. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой в отношении файлов cookie.

Профиль
EN

Marble Bar в Сиднее

Marble Bar

О месте

Винтажный подземный бар, расположенный в подвальном ярусе роскошного отеля Hilton. Построенный в 1893 году и бережно реставрированный, он поражает роскошным интерьером из итальянского мрамора, атмосферой викторианской эпохи, живой музыкой и премиальной картой вин и виски.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Живая музыка
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг

Контакты

Level B1/488 George St, Sydney NSW 2000
+61292662000

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник16:00 - 00:00
Вторник16:00 - 00:00
Среда16:00 - 00:00
Четверг16:00 - 00:00
Пятница16:00 - 01:00
Суббота16:00 - 01:00
Контакты
InstagramTelegramWhatsApp
INFO@VERSENTLY.COM