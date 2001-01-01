Marble Bar в Сиднее
О месте
Винтажный подземный бар, расположенный в подвальном ярусе роскошного отеля Hilton. Построенный в 1893 году и бережно реставрированный, он поражает роскошным интерьером из итальянского мрамора, атмосферой викторианской эпохи, живой музыкой и премиальной картой вин и виски.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Живая музыка
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг
Контакты
Level B1/488 George St, Sydney NSW 2000
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник16:00 - 00:00
Вторник16:00 - 00:00
Среда16:00 - 00:00
Четверг16:00 - 00:00
Пятница16:00 - 01:00
Суббота16:00 - 01:00