Aster в Сиднее
О месте
Бар на крыше обновленного отеля InterContinental. Доступ сюда открывает завораживающий вид на Оперный театр и мост Харбор-Бридж, который дополняют авторские коктейли и премиальное меню морепродуктов.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Винная карта
Живая музыка
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Level 32/117 Macquarie St, Sydney NSW 2000
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник16:00 - 22:00
Вторник16:00 - 00:00
Среда16:00 - 00:00
Четверг16:00 - 00:00
Пятница16:00 - 00:00
Суббота16:00 - 00:00