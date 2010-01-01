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AURA Nightclub в Сиднее

AURA Nightclub

О месте

Ультрасовременный многозальный клуб.Заведение открылось на месте легендарного пространства ARQ и предлагает гостям передовую акустику, первоклассное технологичное шоу, выступления международных диджеев и выделенные VIP-столы.

Особенности

Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
DJ сеты
Живая музыка
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Бронирование столов
Парковка

Контакты

16 Flinders St, Darlinghurst NSW 2010
+61423447872

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Пятница22:00 - 00:00
Суббота00:00 - 06:00
Воскресенье00:00 - 06:00
Контакты
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