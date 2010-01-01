AURA Nightclub в Сиднее
О месте
Ультрасовременный многозальный клуб.Заведение открылось на месте легендарного пространства ARQ и предлагает гостям передовую акустику, первоклассное технологичное шоу, выступления международных диджеев и выделенные VIP-столы.
Особенности
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
DJ сеты
Живая музыка
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Бронирование столов
Парковка
Контакты
16 Flinders St, Darlinghurst NSW 2010
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Пятница22:00 - 00:00
Суббота00:00 - 06:00
Воскресенье00:00 - 06:00