Мы используем файлы cookie, чтобы улучшать работу сайта, персонализировать контент и анализировать трафик. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой в отношении файлов cookie.

Профиль
EN

Maybe Sammy в Сиднее

Maybe Sammy

О месте

Знаменитый коктейльный бар в районе Рокс, регулярно входящий в списки лучших баров мира. Атмосфера Голливуда 1950-х годов, безупречный классический стиль, премиальное обслуживание и театральная подача напитков привлекают самую взыскательную публику.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Живая музыка
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

115 Harrington St, The Rocks NSW 2000
+61258501509

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Среда16:30 - 00:00
Четверг16:30 - 01:00
Пятница16:30 - 01:00
Суббота16:30 - 01:00
Контакты
InstagramTelegramWhatsApp
INFO@VERSENTLY.COM