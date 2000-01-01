Maybe Sammy в Сиднее
О месте
Знаменитый коктейльный бар в районе Рокс, регулярно входящий в списки лучших баров мира. Атмосфера Голливуда 1950-х годов, безупречный классический стиль, премиальное обслуживание и театральная подача напитков привлекают самую взыскательную публику.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Живая музыка
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
115 Harrington St, The Rocks NSW 2000
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Среда16:30 - 00:00
Четверг16:30 - 01:00
Пятница16:30 - 01:00
Суббота16:30 - 01:00