Zephyr в Сиднее
О месте
Элитный скай-бар на 12-м этаже отеля Hyatt Regency. Славится потрясающими видами на гавань Дарлинг-Харбор на закате, а также уникальной коллекцией редких видов джина, рома и виски.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Level 12/161 Sussex St, Sydney NSW 2000
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник14:00 - 22:00
Среда14:00 - 22:00
Четверг14:00 - 22:00
Пятница14:00 - 00:00
Суббота14:00 - 00:00
Воскресенье14:00 - 22:00