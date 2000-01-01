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CIRQ в Сиднее

CIRQ

О месте

Роскошный лаунж-бар, расположенный на 26-м этаже роскошного отеля Crown Sydney в Барангару. Заведение предлагает гостям изысканную коктейльную карту, первоклассные закуски и панорамный вид на гавань Сиднея прямо под открытым небом.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Полный бар
Винная карта
Вино и пиво
Коктейльная карта
Живая музыка
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг

Контакты

Level 26/1 Barangaroo Ave, Barangaroo NSW 2000
+61288717171

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Среда16:00 - 00:00
Четверг16:00 - 00:00
Пятница16:00 - 01:00
Суббота16:00 - 01:00
Воскресенье16:00 - 22:00
Контакты
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