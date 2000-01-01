CIRQ в Сиднее
О месте
Роскошный лаунж-бар, расположенный на 26-м этаже роскошного отеля Crown Sydney в Барангару. Заведение предлагает гостям изысканную коктейльную карту, первоклассные закуски и панорамный вид на гавань Сиднея прямо под открытым небом.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Полный бар
Винная карта
Вино и пиво
Коктейльная карта
Живая музыка
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг
Контакты
Level 26/1 Barangaroo Ave, Barangaroo NSW 2000
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Среда16:00 - 00:00
Четверг16:00 - 00:00
Пятница16:00 - 01:00
Суббота16:00 - 01:00
Воскресенье16:00 - 22:00