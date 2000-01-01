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Royal Botanic Garden и Mrs Macquaries Chair в Сиднее

Royal Botanic Garden и Mrs Macquaries Chair

О месте

Королевский ботанический сад — это тихий зеленый оазис прямо у подножия небоскребов.Можно прогуляться по дорожке вдоль залива к мысу Mrs Macquaries Point — именно отсюда открывается лучший классический вид на Сиднейский оперный театр и мост Харбор-Бридж одновременно.

Контакты

Mrs Macquaries Rd, Sydney NSW 2000
+61292318111

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник07:00 - 17:00
Вторник07:00 - 17:00
Среда07:00 - 17:00
Четверг07:00 - 17:00
Пятница07:00 - 17:00
Суббота07:00 - 17:00
Воскресенье07:00 - 17:00
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