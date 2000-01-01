Royal Botanic Garden и Mrs Macquaries Chair в Сиднее

О месте

Королевский ботанический сад — это тихий зеленый оазис прямо у подножия небоскребов.Можно прогуляться по дорожке вдоль залива к мысу Mrs Macquaries Point — именно отсюда открывается лучший классический вид на Сиднейский оперный театр и мост Харбор-Бридж одновременно.