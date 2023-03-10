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Элитные виллы в Сидней

Жизнь у океана естественно становится более открытой и свободной. Терраса превращается в продолжение гостиной, бассейн становится частью повседневного ритма, а сам дом словно создан для солнечных дней.

Что мы предлагаем

Австралийский подход к жизни легко переносится в формат виллы, где граница между домом и открытым воздухом становится почти незаметной. Важны свет, простор и возможность проводить большую часть дня в естественном окружении.

  • Резиденции с прямым выходом к пляжу или собственным доступом к побережью.
  • Дома с открытыми кухнями, верандами и зонами для приёма гостей.
  • Аренда на период отдыха, деловой поездки или продолжительного проживания.
  • Современная недвижимость для покупки в востребованных прибрежных районах.
  • Семейные виллы, рассчитанные на несколько поколений и длительное пребывание.

Современные виллы
Современные виллы
Классические резиденции
Классические резиденции
Горные шале
Горные шале
Виллы с собственной инфраструктурой
Виллы с собственной инфраструктурой

Запрос

Свяжитесь с нами через сайт, телефон, мессенджеры или через личного помощника в мобильном приложении Versently.

Персональный менеджер поможет вам

Ваш персональный менеджер уточнит все ваши пожелания и предложит подходящие варианты.

Просмотр

Мы организуем просмотр вилл лично или онлайн.

Аренда или покупка

При аренде: мы подписываем договор и готовим виллу к вашему приезду.

При покупке: мы сопровождаем сделку на каждом этапе, включая юридическую проверку.

Преимущества работы с нами

Индивидуальный подход
Мы подбираем виллы, которые полностью соответствуют вашим требованиям.
Эксклюзивные предложения
Каждое предложение соответствует премиум-стандартам.
Опыт
Наша команда знает все тонкости рынка премиум-недвижимости.
Высокий уровень обслуживания
От подбора до заселения мы сопровождаем вас на каждом этапе.

Лучшие локации

Океан, бухты и свет определяют характер местной недвижимости, а лучшие виллы позволяют буквально построить повседневную жизнь вокруг побережья.

  • Vaucluse — панорамные виды на гавань, просторные участки и исключительная приватность.
  • Point Piper — одна из самых редких адресных локаций с видом на Sydney Harbour.
  • Mosman — зелёные улицы, бухты и сочетание природы с близостью к центру.
  • Palm Beach — расслабленный океанский образ жизни с крупными домами и ощущением курортного уединения.

Дополнительные услуги

Жизнь у океана задаёт особый ритм, в котором легко сочетать морские впечатления, спорт, гастрономию и частные мероприятия.

  • Яхты для прогулок по гавани, побережью и удалённым пляжам.
  • Персональные тренировки, серфинг и другие спортивные программы с инструктором.
  • Организация частных ужинов, мероприятий и пляжных приёмов.
  • Вертолётные экскурсии и индивидуальные трансферы по Новому Южному Уэльсу.

Почему выбирают нас

Океан, гастрономия и активный городской ритм позволяют выстроить отдых совершенно по-разному, в зависимости от предпочтений гостя.

  • Организуем яхтенные прогулки, водные активности и индивидуальные программы на побережье.
  • Подбираем рестораны, культурные события и частные мероприятия под конкретный повод или настроение.
  • Помогаем с транспортом и дополнительными услугами, сохраняя единую координацию на протяжении поездки.

Услуги для владельцев вилл

Для владельца прибрежной недвижимости доступны решения, которые позволяют одновременно поддерживать состояние резиденции, работать с потенциальными клиентами и организовывать комфортное проживание гостей.

  • Контроль подготовки виллы, бассейна, сада и зон отдыха.
  • Продвижение среди международных арендаторов и клиентов, заинтересованных в покупке.
  • Организация бронирований и персональной коммуникации с гостями.

Гарантия безопасности сделки

При работе с недвижимостью высокого класса важно заранее установить чёткие правила использования объекта и ответственность каждой стороны.

  • Фиксация условий проживания, доступа гостей и допустимого использования резиденции.
  • Проверка финансовых обязательств и порядка внесения депозита.
  • Согласование документации между клиентом, собственником и привлечёнными специалистами.
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