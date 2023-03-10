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Аренда яхты в Сидней

Океан, солнце и знаменитая гавань задают настроение, в котором городская жизнь легко превращается в праздник. Яхта открывает идеальный формат для дневной прогулки, ужина, торжества или встречи на воде.

Что мы предлагаем

Гавань, открытое море и побережье позволяют выбрать совершенно разный характер морской прогулки.

  • Яхты для дневных маршрутов с видами на Sydney Harbour и прибрежные районы.
  • Варианты для плавания, рыбалки и отдыха на воде.
  • Вечерние программы с ужином, напитками и видом на огни города.
  • Суда для свадебных мероприятий, дней рождения и частных приёмов.

Время на борту можно провести более спокойно и размеренно или наполнить активностями и событиями.

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Запрос

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Персональный менеджер поможет вам

Персональный менеджер поможет выбрать подходящую яхту, учитывая ваши пожелания, количество гостей и цель аренды.

Координация

Мы координируем маршрут, бортовое обслуживание и дополнительные опции (кейтеринг, музыка, декор).

Оплата

Оплата возможна онлайн или офлайн, все детали подтверждаются в удобной для вас форме.

Преимущества работы с нами

Эксклюзивный флот яхт
Только лучшие и современные яхты премиум-класса
Высокий уровень обслуживания
Наша команда обеспечивает персональный подход и профессионализм на каждом этапе.
Полная конфиденциальность
Мы гарантируем конфиденциальность и безопасность ваших мероприятий.
Индивидуальные маршруты
Мы разрабатываем поездки, которые соответствуют вашим желаниям.

Экипаж и обслуживание на борту

Утренний кофе, дневной обед, плавание в бухте, шампанское на закате — на яхте день складывается из приятных деталей, а не из расписания. Команда заранее создаёт нужную атмосферу и практически не появляется в поле зрения.

  • Завтрак и напитки к утреннему выходу, затем лёгкое меню для дня на воде.
  • Свежие полотенца, прохладительные напитки и всё необходимое для отдыха после купания.
  • Вечерняя сервировка с вином, шампанским и блюдами по предварительному выбору.

Дополнительные услуги

Морской день можно наполнить впечатлениями, не перегружая его расписанием. Хорошо продуманный маршрут оставляет время и для купания, и для обеда, и для длинной остановки в красивой бухте.

  • Организация рыбалки с необходимым снаряжением и сопровождением опытного специалиста.
  • Сет свежих морепродуктов, фруктов и лёгких блюд для продолжительного дневного чартера.
  • Комплект оборудования для сапбординга, снорклинга и открытого плавания.
  • Подготовка яхты для вечеринки на закате с музыкальной программой и праздничным оформлением.

Маршруты и направления

Сиднейская гавань сама по себе даёт достаточно пространства для насыщенного дня на воде, но настоящее разнообразие начинается севернее. По мере движения от Оперы к Питтуотеру и реке Хоксбери город уступает место национальным паркам, бухтам и лесистым берегам.

  • Сиднейская гавань — Оперный театр, Харбор-Бридж, Роуз-Бэй и Мэнли собираются в один маршрут с множеством возможностей для остановок.
  • Бонди — Ватсонс-Бэй — Норт-Хед — океанское направление с пляжами, скалами и открытыми видами на Тихий океан.
  • Питтуотер и Палм-Бич — закрытые тихие акватории у подножия элитных резиденций, идеальные для длительной стоянки на якоре.
  • Река Хоксбери и залив Брокен-Бэй — продолжительный маршрут среди национального парка Ку-ринг-гай-Чейз, песчаных пляжей и почти нетронутых берегов.

Яхты для особых случаев

Гавань Сиднея позволяет проводить мероприятия с насыщенной панорамой, где знаменитые городские ориентиры постоянно остаются частью впечатления.

  • Торжественный завтрак или поздний обед для небольшой компании с прогулкой по гавани.
  • Вечерний приём с ужином и музыкой на фоне огней города.
  • Съёмка моды, украшений или рекламной кампании с Оперным театром и мостом Харбор-Бридж в кадре.

Открытая вода и характер городской гавани делают любое событие визуально запоминающимся.

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