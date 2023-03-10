Аренда яхты в Сидней
Океан, солнце и знаменитая гавань задают настроение, в котором городская жизнь легко превращается в праздник. Яхта открывает идеальный формат для дневной прогулки, ужина, торжества или встречи на воде.
Что мы предлагаем
Гавань, открытое море и побережье позволяют выбрать совершенно разный характер морской прогулки.
- Яхты для дневных маршрутов с видами на Sydney Harbour и прибрежные районы.
- Варианты для плавания, рыбалки и отдыха на воде.
- Вечерние программы с ужином, напитками и видом на огни города.
- Суда для свадебных мероприятий, дней рождения и частных приёмов.
Время на борту можно провести более спокойно и размеренно или наполнить активностями и событиями.
Запрос
Оставьте запрос на сайте, позвоните нам или свяжитесь через мессенджер.
Персональный менеджер поможет вам
Персональный менеджер поможет выбрать подходящую яхту, учитывая ваши пожелания, количество гостей и цель аренды.
Координация
Мы координируем маршрут, бортовое обслуживание и дополнительные опции (кейтеринг, музыка, декор).
Оплата
Оплата возможна онлайн или офлайн, все детали подтверждаются в удобной для вас форме.
Преимущества работы с нами
Экипаж и обслуживание на борту
Утренний кофе, дневной обед, плавание в бухте, шампанское на закате — на яхте день складывается из приятных деталей, а не из расписания. Команда заранее создаёт нужную атмосферу и практически не появляется в поле зрения.
- Завтрак и напитки к утреннему выходу, затем лёгкое меню для дня на воде.
- Свежие полотенца, прохладительные напитки и всё необходимое для отдыха после купания.
- Вечерняя сервировка с вином, шампанским и блюдами по предварительному выбору.
Дополнительные услуги
Морской день можно наполнить впечатлениями, не перегружая его расписанием. Хорошо продуманный маршрут оставляет время и для купания, и для обеда, и для длинной остановки в красивой бухте.
- Организация рыбалки с необходимым снаряжением и сопровождением опытного специалиста.
- Сет свежих морепродуктов, фруктов и лёгких блюд для продолжительного дневного чартера.
- Комплект оборудования для сапбординга, снорклинга и открытого плавания.
- Подготовка яхты для вечеринки на закате с музыкальной программой и праздничным оформлением.
Маршруты и направления
Сиднейская гавань сама по себе даёт достаточно пространства для насыщенного дня на воде, но настоящее разнообразие начинается севернее. По мере движения от Оперы к Питтуотеру и реке Хоксбери город уступает место национальным паркам, бухтам и лесистым берегам.
- Сиднейская гавань — Оперный театр, Харбор-Бридж, Роуз-Бэй и Мэнли собираются в один маршрут с множеством возможностей для остановок.
- Бонди — Ватсонс-Бэй — Норт-Хед — океанское направление с пляжами, скалами и открытыми видами на Тихий океан.
- Питтуотер и Палм-Бич — закрытые тихие акватории у подножия элитных резиденций, идеальные для длительной стоянки на якоре.
- Река Хоксбери и залив Брокен-Бэй — продолжительный маршрут среди национального парка Ку-ринг-гай-Чейз, песчаных пляжей и почти нетронутых берегов.
Яхты для особых случаев
Гавань Сиднея позволяет проводить мероприятия с насыщенной панорамой, где знаменитые городские ориентиры постоянно остаются частью впечатления.
- Торжественный завтрак или поздний обед для небольшой компании с прогулкой по гавани.
- Вечерний приём с ужином и музыкой на фоне огней города.
- Съёмка моды, украшений или рекламной кампании с Оперным театром и мостом Харбор-Бридж в кадре.
Открытая вода и характер городской гавани делают любое событие визуально запоминающимся.