Аренда элитных авто в Тбилиси
Комфортный автомобиль премиум-класса позволяет свободно менять ритм поездки и сочетать городскую программу с путешествиями по Грузии. Он подойдет для деловых встреч, частных поездок и продолжительных маршрутов за пределами столицы.
Что мы предлагаем
Подбор автомобиля можно выстроить вокруг двух совершенно разных сценариев: представительская поездка в городе или более свободное путешествие по Грузии.
- Mercedes-Benz S-Class и BMW 7 Series подчеркивают деловой характер поездки.
- Porsche и другие динамичные модели подойдут для индивидуального вождения.
- Для маршрутов по региону предусмотрены Range Rover и другие автомобили с повышенной универсальностью.
Свяжитесь с нами любым удобным способом
Через сайт, телефон или мессенджер, или через мобильное приложение с личным менеджером Lifestyle.
Персональный менеджер поможет вам
Ваш персональный менеджер поможет выбрать идеальный автомобиль, учитывая ваши пожелания и цель аренды.
Доставка
Мы доставим автомобиль в удобное для вас место, будь то ваш дом, офис или аэропорт.
Оплата
Оплата возможна онлайн или при получении автомобиля, а также через безопасные платёжные системы.
Преимущества работы с нами
Услуги с водителем
Поездки с профессиональным водителем особенно удобны, когда городская программа сочетается с несколькими адресами или выездом за пределы столицы.
- Трансферы между аэропортом, отелем, деловыми площадками и ресторанами.
- Автомобиль с водителем для насыщенного дня с несколькими последовательными встречами.
- Поездки в Мцхету, Сигнахи и другие направления по заранее согласованному маршруту.
Дополнительные услуги
Автомобиль может стать основой для более глубокого знакомства с Грузией за пределами городской программы. Дополнительные услуги позволяют сочетать индивидуальный маршрут с частными гастрономическими и культурными впечатлениями.
- Авторские поездки по винодельческим регионам с посещением выбранных хозяйств.
- Организация маршрутов к частным поместьям, природным локациям и небольшим историческим городам.
- Премиальные автомобили для свадеб, съёмок и частных мероприятий.
Гарантия вашего комфорта и безопасности
Надежный автомобиль особенно важен, когда маршрут включает не только городские поездки, но и направления за его пределами. Техническое состояние машин регулярно контролируется, а перед передачей клиенту проводится дополнительная проверка. При аренде с водителем доступны профессиональные специалисты.
Аренда для особых случаев
Особые события в Тбилиси часто объединяют ужин, культуру и вечернюю программу, поэтому автомобиль может стать связующим элементом всего вечера.
- Частные празднования и торжественные ужины.
- Культурные мероприятия и вечерние выступления.
- Поездки к загородным ресторанам и винодельням по случаю особой даты.
- Представительский транспорт для важных деловых мероприятий.
Комфортный автомобиль позволяет сосредоточиться на атмосфере вечера и компании, а не на дороге.