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Аренда элитных авто в Тбилиси

Комфортный автомобиль премиум-класса позволяет свободно менять ритм поездки и сочетать городскую программу с путешествиями по Грузии. Он подойдет для деловых встреч, частных поездок и продолжительных маршрутов за пределами столицы.

Что мы предлагаем

Подбор автомобиля можно выстроить вокруг двух совершенно разных сценариев: представительская поездка в городе или более свободное путешествие по Грузии.

  • Mercedes-Benz S-Class и BMW 7 Series подчеркивают деловой характер поездки.
  • Porsche и другие динамичные модели подойдут для индивидуального вождения.
  • Для маршрутов по региону предусмотрены Range Rover и другие автомобили с повышенной универсальностью.

Суперкары
Суперкары
Бизнес-класс
Бизнес-класс
Премиум внедорожники
Премиум внедорожники
Личный водитель
Личный водитель

Свяжитесь с нами любым удобным способом

Через сайт, телефон или мессенджер, или через мобильное приложение с личным менеджером Lifestyle.

Персональный менеджер поможет вам

Ваш персональный менеджер поможет выбрать идеальный автомобиль, учитывая ваши пожелания и цель аренды.

Доставка

Мы доставим автомобиль в удобное для вас место, будь то ваш дом, офис или аэропорт.

Оплата

Оплата возможна онлайн или при получении автомобиля, а также через безопасные платёжные системы.

Преимущества работы с нами

Эксклюзивный выбор автомобилей
Только лучшие модели роскошных и спортивных автомобилей, доступных на рынке.
Опыт
Наша команда успешно работает с клиентами премиум-сегмента более 5 лет.
Надежность
Все автомобили проходят регулярное техническое обслуживание и находятся в идеальном состоянии.
Конфиденциальность
Ваши данные и запросы обрабатываются с максимальной конфиденциальностью.

Услуги с водителем

Поездки с профессиональным водителем особенно удобны, когда городская программа сочетается с несколькими адресами или выездом за пределы столицы.

  • Трансферы между аэропортом, отелем, деловыми площадками и ресторанами.
  • Автомобиль с водителем для насыщенного дня с несколькими последовательными встречами.
  • Поездки в Мцхету, Сигнахи и другие направления по заранее согласованному маршруту.

Дополнительные услуги

Автомобиль может стать основой для более глубокого знакомства с Грузией за пределами городской программы. Дополнительные услуги позволяют сочетать индивидуальный маршрут с частными гастрономическими и культурными впечатлениями.

  • Авторские поездки по винодельческим регионам с посещением выбранных хозяйств.
  • Организация маршрутов к частным поместьям, природным локациям и небольшим историческим городам.
  • Премиальные автомобили для свадеб, съёмок и частных мероприятий.

Гарантия вашего комфорта и безопасности

Надежный автомобиль особенно важен, когда маршрут включает не только городские поездки, но и направления за его пределами. Техническое состояние машин регулярно контролируется, а перед передачей клиенту проводится дополнительная проверка. При аренде с водителем доступны профессиональные специалисты.

Аренда для особых случаев

Особые события в Тбилиси часто объединяют ужин, культуру и вечернюю программу, поэтому автомобиль может стать связующим элементом всего вечера.

  • Частные празднования и торжественные ужины.
  • Культурные мероприятия и вечерние выступления.
  • Поездки к загородным ресторанам и винодельням по случаю особой даты.
  • Представительский транспорт для важных деловых мероприятий.

Комфортный автомобиль позволяет сосредоточиться на атмосфере вечера и компании, а не на дороге.

Контакты
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