Досуг и развлечения в Тбилиси
Собор Святой Троицы, один из самых больших православных храмов в мире, расположенный на холме Элиа.
Расположен на крыше отеля Sheraton Grand Metechi Palace, предлагая один из лучших видов на закат в городе.Современная интерпретация грузинской классики, атмосфера fine dining.
Уникальный формат «театра одного актера» от шеф-повара Константина Теделури. Здесь нет стандартного меню — шеф сам создает сет-ужин для гостей, что делает каждый визит эксклюзивным опытом.
Настоящий музей под открытым небом с водопадом и мельницей.Проводятся масштабные шоу-программы с национальным колоритом.
Основное место, где можно увидеть подлинники Нико Пиросмани, а также работы Давида Какабадзе и Ладо Гудиашвили.
Ресторан в старинном особняке с уютным садом, который ценят за уединенную атмосферу и аутентичность.Находится в историческом районе Вера, идеален для романтических вечеров.
Современный парк в центре города, где находятся «Две трубы» (Культурный центр) и вход на стеклянный Мост Мира.
Стильный бар в стиле ар-деко в Старом Тбилиси. Известен большой картой авторских коктейлей и вкусной фьюжн-кухней. Идеально подходит для красивых вечеров с диджей-сетами.
Одна из старейших частных галерей города. Здесь выставляются как признанные мастера грузинской живописи XX века, так и яркие современные художники. Атмосфера очень гостеприимная, часто можно пообщаться с самими владельцами.
Лабиринт узких улиц, где расположены знаменитые серные бани Абанотубани, театр марионеток Резо Габриадзе и Инжирное ущелье с водопадом.
Этот бар считается одним из лучших миксологических заведений города. Его концепция вдохновлена грузинской культурой и объединяет искусство создания напитков с историческим контекстом. Коктейльная карта ведется вручную в блокноте Moleskine и регулярно обновляется. Бармены часто рассказывают истории создания каждого напитка.
Один из первых и лучших коктейльных баров города. Посетители ценят экспертный подход к миксологии, живую атмосферу и авторские напитки с локальными акцентами.