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Досуг и развлечения в Тбилиси

СОРТИРОВКА: ПО РЕЛЕВАНТНОСТИ
Tsminda Sameba
Tsminda Sameba

Собор Святой Троицы, один из самых больших православных храмов в мире, расположенный на холме Элиа.

ATI Rooftop Restaurant
ATI Rooftop Restaurant

Расположен на крыше отеля Sheraton Grand Metechi Palace, предлагая один из лучших видов на закат в городе.Современная интерпретация грузинской классики, атмосфера fine dining.

Chef Konstantin Tedeluri
Chef Konstantin Tedeluri

Уникальный формат «театра одного актера» от шеф-повара Константина Теделури. Здесь нет стандартного меню — шеф сам создает сет-ужин для гостей, что делает каждый визит эксклюзивным опытом.

Tsiskvili
Tsiskvili

Настоящий музей под открытым небом с водопадом и мельницей.Проводятся масштабные шоу-программы с национальным колоритом.

Blue Gallery
Blue Gallery

Основное место, где можно увидеть подлинники Нико Пиросмани, а также работы Давида Какабадзе и Ладо Гудиашвили.

Keto & Kote
Keto & Kote

Ресторан в старинном особняке с уютным садом, который ценят за уединенную атмосферу и аутентичность.Находится в историческом районе Вера, идеален для романтических вечеров.

Rike Park
Rike Park

Современный парк в центре города, где находятся «Две трубы» (Культурный центр) и вход на стеклянный Мост Мира.

Barbar'a Bar
Barbar'a Bar

Стильный бар в стиле ар-деко в Старом Тбилиси. Известен большой картой авторских коктейлей и вкусной фьюжн-кухней. Идеально подходит для красивых вечеров с диджей-сетами.

Vanda Gallery
Vanda Gallery

Одна из старейших частных галерей города. Здесь выставляются как признанные мастера грузинской живописи XX века, так и яркие современные художники. Атмосфера очень гостеприимная, часто можно пообщаться с самими владельцами.

The Old City (Dzveli Tbilisi)
The Old City (Dzveli Tbilisi)

Лабиринт узких улиц, где расположены знаменитые серные бани Абанотубани, театр марионеток Резо Габриадзе и Инжирное ущелье с водопадом.

41° Art of Drinks
41° Art of Drinks

Этот бар считается одним из лучших миксологических заведений города. Его концепция вдохновлена грузинской культурой и объединяет искусство создания напитков с историческим контекстом. Коктейльная карта ведется вручную в блокноте Moleskine и регулярно обновляется. Бармены часто рассказывают истории создания каждого напитка.

Cocktail Factory
Cocktail Factory

Один из первых и лучших коктейльных баров города. Посетители ценят экспертный подход к миксологии, живую атмосферу и авторские напитки с локальными акцентами.

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