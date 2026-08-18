Keto & Kote в Тбилиси
О месте
Ресторан в старинном особняке с уютным садом, который ценят за уединенную атмосферу и аутентичность.Находится в историческом районе Вера, идеален для романтических вечеров.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Коктейльная карта
Полный бар
Винная карта
Вино и пиво
Вегетарианские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Контакты
3 მიხეილ ზანდუკელის ჩიხი, 3 თორაძის ჩიხი, Tbilisi 0179
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник14:00 - 00:00
Вторник14:00 - 00:00
Среда14:00 - 00:00
Четверг14:00 - 00:00
Пятница14:00 - 00:00
Суббота14:00 - 00:00
Воскресенье14:00 - 00:00