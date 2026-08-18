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Chef Konstantin Tedeluri в Тбилиси

Chef Konstantin Tedeluri

О месте

Уникальный формат «театра одного актера» от шеф-повара Константина Теделури. Здесь нет стандартного меню — шеф сам создает сет-ужин для гостей, что делает каждый визит эксклюзивным опытом.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Веганские блюда
Вегетарианские блюда
Вино и пиво
Коктейльная карта
Винная карта
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 14:00 - 23:00
Вторник 14:00 - 23:00
Среда 14:00 - 23:00
Четверг 14:00 - 23:00
Пятница 14:00 - 23:00
Суббота 14:00 - 23:00
Воскресенье 14:00 - 23:00
Контакты
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