Chef Konstantin Tedeluri в Тбилиси
О месте
Уникальный формат «театра одного актера» от шеф-повара Константина Теделури. Здесь нет стандартного меню — шеф сам создает сет-ужин для гостей, что делает каждый визит эксклюзивным опытом.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Веганские блюда
Вегетарианские блюда
Вино и пиво
Коктейльная карта
Винная карта
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Контакты
5 Shalva Radiani St, Tbilisi 0169
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 14:00 - 23:00
Вторник 14:00 - 23:00
Среда 14:00 - 23:00
Четверг 14:00 - 23:00
Пятница 14:00 - 23:00
Суббота 14:00 - 23:00
Воскресенье 14:00 - 23:00