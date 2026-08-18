Barbar'a Bar в Тбилиси
О месте
Стильный бар в стиле ар-деко в Старом Тбилиси. Известен большой картой авторских коктейлей и вкусной фьюжн-кухней. Идеально подходит для красивых вечеров с диджей-сетами.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Живая музыка
Тихая обстановка
Wi-Fi
Бронирование столов
Контакты
33 Kote Afkhazi St, Tbilisi 0105
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник18:00 - 03:00
Среда18:00 - 03:00
Четверг18:00 - 03:00
Пятница18:00 - 03:00
Суббота18:00 - 03:00
Воскресенье18:00 - 03:00