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Barbar'a Bar в Тбилиси

Barbar'a Bar

О месте

Стильный бар в стиле ар-деко в Старом Тбилиси. Известен большой картой авторских коктейлей и вкусной фьюжн-кухней. Идеально подходит для красивых вечеров с диджей-сетами.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Живая музыка
Тихая обстановка
Wi-Fi
Бронирование столов

Контакты

33 Kote Afkhazi St, Tbilisi 0105
+995599420810
barbara.ge

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник18:00 - 03:00
Среда18:00 - 03:00
Четверг18:00 - 03:00
Пятница18:00 - 03:00
Суббота18:00 - 03:00
Воскресенье18:00 - 03:00
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