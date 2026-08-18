Barbar'a Bar in Tbilisi
About
A stylish Art Deco bar in Old Tbilisi. Known for its extensive cocktail menu and delicious fusion cuisine. Perfect for beautiful evenings with DJ sets.
Features
Seating
Accepts cards
Apple Pay / Google Pay
Cash
Wine list
Cocktail list
Wine and beer
Full bar
Live music
Quiet atmosphere
Wi-Fi
Table reservations
Contacts
33 Kote Afkhazi St, Tbilisi 0105
Extra Info
HOURS
Tuesday18:00 - 03:00
Wednesday18:00 - 03:00
Thursday18:00 - 03:00
Friday18:00 - 03:00
Saturday18:00 - 03:00
Sunday18:00 - 03:00