41° Art of Drinks в Тбилиси
О месте
Этот бар считается одним из лучших миксологических заведений города. Его концепция вдохновлена грузинской культурой и объединяет искусство создания напитков с историческим контекстом. Коктейльная карта ведется вручную в блокноте Moleskine и регулярно обновляется. Бармены часто рассказывают истории создания каждого напитка.
Особенности
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Посадочные места
Коктейльная карта
Винная карта
Тихая обстановка
Бронирование столов
Контакты
19 Galaktion Tabidze St, Tbilisi
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 20:30 - 03:00
Вторник 20:30 - 03:00
Среда 20:30 - 03:00
Четверг 20:30 - 03:00
Пятница 20:30 - 03:00
Суббота 20:30 - 03:00
Воскресенье 20:30 - 03:00