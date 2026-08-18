Мы используем файлы cookie, чтобы улучшать работу сайта, персонализировать контент и анализировать трафик. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой в отношении файлов cookie.

Профиль
EN

41° Art of Drinks в Тбилиси

41° Art of Drinks

О месте

Этот бар считается одним из лучших миксологических заведений города. Его концепция вдохновлена грузинской культурой и объединяет искусство создания напитков с историческим контекстом. Коктейльная карта ведется вручную в блокноте Moleskine и регулярно обновляется. Бармены часто рассказывают истории создания каждого напитка.

Особенности

Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Посадочные места
Коктейльная карта
Винная карта
Тихая обстановка
Бронирование столов

Контакты

19 Galaktion Tabidze St, Tbilisi
+995511419041
www.instagram.com/41gradus

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 20:30 - 03:00
Вторник 20:30 - 03:00
Среда 20:30 - 03:00
Четверг 20:30 - 03:00
Пятница 20:30 - 03:00
Суббота 20:30 - 03:00
Воскресенье 20:30 - 03:00
Контакты
InstagramTelegramWhatsApp
INFO@VERSENTLY.COM