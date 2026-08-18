41° Art of Drinks в Тбилиси

О месте

Этот бар считается одним из лучших миксологических заведений города. Его концепция вдохновлена грузинской культурой и объединяет искусство создания напитков с историческим контекстом. Коктейльная карта ведется вручную в блокноте Moleskine и регулярно обновляется. Бармены часто рассказывают истории создания каждого напитка.