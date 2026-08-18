ATI Rooftop Restaurant в Тбилиси
О месте
Расположен на крыше отеля Sheraton Grand Metechi Palace, предлагая один из лучших видов на закат в городе.Современная интерпретация грузинской классики, атмосфера fine dining.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Живая музыка
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
20 Telavi St, Tbilisi 0103
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник 18:00 - 01:00
Среда 18:00 - 01:00
Четверг 18:00 - 01:00
Пятница 18:00 - 01:00
Суббота 18:00 - 01:00