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ATI Rooftop Restaurant в Тбилиси

ATI Rooftop Restaurant

О месте

Расположен на крыше отеля Sheraton Grand Metechi Palace, предлагая один из лучших видов на закат в городе.Современная интерпретация грузинской классики, атмосфера fine dining.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Живая музыка
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник 18:00 - 01:00
Среда 18:00 - 01:00
Четверг 18:00 - 01:00
Пятница 18:00 - 01:00
Суббота 18:00 - 01:00
Контакты
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