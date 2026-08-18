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Tsiskvili в Тбилиси

Tsiskvili

О месте

Настоящий музей под открытым небом с водопадом и мельницей.Проводятся масштабные шоу-программы с национальным колоритом.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Живая музыка
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Бронирование столов
Отдельные залы
Wi-Fi
Тихая обстановка
Парковка

Контакты

99 Akaki Beliashvili St, Tbilisi
+995322005555
tsiskvili.ge

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 16:00 - 01:00
Вторник 16:00 - 01:00
Среда 16:00 - 01:00
Четверг 16:00 - 01:00
Пятница 16:00 - 01:00
Суббота 16:00 - 01:00
Воскресенье 16:00 - 01:00
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