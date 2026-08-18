Tsiskvili в Тбилиси
О месте
Настоящий музей под открытым небом с водопадом и мельницей.Проводятся масштабные шоу-программы с национальным колоритом.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Живая музыка
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Бронирование столов
Отдельные залы
Wi-Fi
Тихая обстановка
Парковка
Контакты
99 Akaki Beliashvili St, Tbilisi
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 16:00 - 01:00
Вторник 16:00 - 01:00
Среда 16:00 - 01:00
Четверг 16:00 - 01:00
Пятница 16:00 - 01:00
Суббота 16:00 - 01:00
Воскресенье 16:00 - 01:00